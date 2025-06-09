Собянин: крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Объект, площадь которого составит почти 30 тысяч квадратных метров, будет рассчитан на 1 275 школьников и 350 дошкольников. В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, медиатеку и лабораторно-исследовательские комплексы.

"В блоке детского сада запроектировано 14 групп, музыкальный и физкультурный залы. Объединит части здания светлое многофункциональное пространство с актовым залом", – рассказал мэр Москвы.

Кроме того, на территории комплекса появится школьный стадион с универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, полем для мини-футбола, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, а также зонами для игр и отдыха.

Собянин добавил, что для детского сада сделают прогулочные зоны с теневыми навесами и две спортивные площадки. Планируется, что строительные работы завершат в 2027 году.

Ранее Москва представила застройщикам и инвесторам участки для строительства новых производств, торговых, деловых и других объектов на севере столицы. Это проходит в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Например, на Дмитровском шоссе выделено более 2,1 гектара. Там планируют построить школу на 800 учащихся и детский сад на 150 воспитанников.