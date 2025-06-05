Собянин заявил о планах создания нового спорткомплекса в Чертанове Южном

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Чертанове Южном планируют построить новый спорткомплекс для занятий единоборствами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С просьбой о строительстве объекта к мэру в ходе личного приема граждан обратился учитель физкультуры и спорта Вячеслав Аксенов.

Сейчас спортсмены занимаются в клубе "Варшавский" 1959 года постройки на Варшавском шоссе. В подвальном помещении тренируются 95 спортсменов, 27 из них входят в сборную Москвы, а трое – в сборную России.

Интерес к секции у горожан постоянно растет, однако спортклуб перегружен. Кроме того, тренировки проходят в некомфортных и небезопасных условиях.

"Распорядился проработать вопрос возведения некапитального объекта на территории спорткомплекса "Чертановский" (улица Чертановская, 59А, строение 2). В новом здании должны появиться просторный зал для единоборств, тренажерный зал, раздевалки и душевые", – рассказал Собянин.

Как отметил глава города, рядом со спорткомплексом также должна появиться благоустроенная территория с зонами отдыха, беговыми и велодорожками, спортивными и детскими площадками и парковкой. Это, подчеркнул Собянин, позволит создать современные условия для подготовки спортсменов, а также повысит эффективность тренировок.

Сроком окончания работ указан четвертый квартал 2026 года.

Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина в четверг, 5 июня. В рамках мероприятия мэр рассказал о сроках завершения реконструкции Ростокинского акведука, а также пообещал дать поручения по строительству нескольких объектов. Среди них – открытие пожарного депо в деревне Никульское района Щербинка и благоустройство территории вокруг ТПУ "Семеновский" в районе Соколиная Гора.