Сергей Собянин объявил о начале реставрации усадьбы Виноградово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы согласовали проект реставрации усадьбы Виноградово в районе Северный. Работы начнутся к концу 2025 года, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

В первую очередь специалисты начнут работать с двухэтажным деревянным домом Германа, главными архитектурными элементами которого являются стилизованная лепнина, выступающие ризалиты, овальные слуховые окна и вазоны, расположенные вдоль крыши.

На сегодняшний день в его интерьерах частично сохранена отделка потолков дубовыми профилированными панелями. Также свой вид сохранили деревянные и гипсовые потолочные карнизы, механизм уникальной системы открывания оконных фрамуг, украшенные белыми изразцами печи и камины, выложенные цветной плиткой и мраморными панелями. Кроме того, сняв слой современной цементной стяжки, специалисты смогли найти историческую плитку.

До старта реставрации памятник архитектуры находился в аварийном состоянии. Вместе с тем на протяжении нескольких лет здание не отапливалось.

Эксперты уже закончили первоочередные противоаварийные работы. В частности, из помещений удалили обвалившиеся и сгнившие элементы. Кроме того, внутри здания был установлен силовой каркас, а по периметру – леса, соответствующие высоте дома. Также специалисты отчистили начавшие гнить деревянные элементы. При этом все ценные архитектурные элементы, которые удалось найти в процессе разбора завалов в интерьерах, были промаркированы и на данный момент хранятся в отдельном помещении.

В дальнейшем специалисты должны восстановить доминанту и главное украшение здания, которой была небольшая часовая башня в два яруса. Также предполагается сохранить исторический механизм боя башенных часов, который реставраторы нашли в ходе исследований.

Вместе с тем планируется воссоздать каркасную деревянную веранду, в том числе окна и двери, ограждение полукруглого крыльца. Реставрация коснется в том числе фасадов, цоколя, колонн и полуколонн, печных труб и прочих архитектурных элементов. В интерьерах специалисты восстановят конструкции перекрытий потолков и отделку каминов. Также они отреставрируют деревянные подоконники, оконные и дверные наличники, потолочную деревянную отделку, дубовый паркет большого зала, лестницы, тянутые потолочные карнизы и деревянные пилястры в парадном зале.

Реставрационные работы будут распространяться и на дом Банзы, украшенный барельефами с изображением ангелов, рогов изобилия, а также колоннами и высокими фронтонами.

Экспертам предстоит восстановить несущую способность конструкций кровли галереи-перехода, ступени лестницы и художественное металлическое ограждение. Вместе с тем реставрация коснется штукатурки, деревянных элементов декора, а также гипсовых архитектурных элементов.

Также в интерьерах восстановят керамические полы из метлахской плитки. Работать также предстоит с сохранившимися подлинными дверями, подоконниками, деревянными элементами арки и кессонированным потолком лестничного холла, деревянными стеновыми панелями, дубовым паркетом залов, лестницами, ограждениями балконов-хоров в двусветном парадном зале, а также сводами Монье в подвале.

Кроме того, специалисты приведут в порядок исторический погреб, расположенный рядом с домом Банзы. Он представляет собой двухъярусное сооружение с двумя кирпичными торцовыми стенками и дерновым покрытием, расположенным над бетонным сводом. На главном фасаде можно увидеть дверной проем и ниши, украшенные венчающим карнизом.

Экспертам предстоит выполнить противосолевую и биообработку всех конструктивных частей сооружения. Также планируется воссоздать на основании аналогов двери и окна. Вместе с тем специалисты усилят кирпичную кладку, приведут в порядок своды и козырьки.

После окончания всех работ в доме Германа будут открыты коворкинги и выставочные залы. Также там планируется наладить работу секций и кружков по интересам для местных жителей. В свою очередь дом Банзы будет использоваться как торжественный зал для бракосочетаний. Там же откроют будут гримерные и служебные помещения для артистов, которые работают на праздниках в парке. Погреб же продолжит выполнять свою историческую хозяйственную функцию.

Тем не менее в Виноградово ухудшалось состояние не только построек. На протяжении многих лет там не ухаживали за садово-парковыми объектами.

Мэр обратил внимание, что работы в усадьбе Виноградово станут одним из важнейших проектов благоустройства в 2025 году. Работы будут проводиться на приусадебной территории к северу от Долгопрудной аллеи, охватывая в том числе западный берег Малого Долгого пруда и расположенные у аллеи автомобильные проезды.

Кроме того, благоустройство коснется участка южнее от аллеи. Он ограничен оградой закрытого детского кардиоревматологического санатория "Долгие пруды", который когда-то создали вокруг бывшей парадной зоны.

С учетом высокой историко-культурной и природной ценности усадьбы, работы будут организованы максимально бережно. Главная цель специалистов заключается в том, чтобы вновь сделать территорию доступной для жителей. В результате благоустройства усадьба снова будет подходить для комфортного отдыха. Также работы позволят обеспечить сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов.

Однако за счет применения современных приемов благоустройства и реставрации, усадьбу планируется подготовить для актуального использования. В частности, большую часть современной инфраструктуры там планируется установить на эконастиле, то есть над землей, сохранив ее практически нетронутой.

Эконастил будет проложен среди разновозрастных деревьев, в связи с чем его назвали "Лесной променад". В специальных карманах по маршруту планируется установить лавочки, беседки и ротонду с подвесными качелями.

После завершения работ в усадьбе будут проводиться различные культурно-просветительские события. В связи с этим один из карманов будет использоваться для организации мероприятий. Его пространство будет устроено так, чтобы его удавалось легко трансформировать под различные форматы мероприятий. Кроме того, там планируется создать амфитеатр с крытой сценой и обустроить павильон-гримерку, что даст возможность для организации концертов и спектаклей под открытым небом.

В парадной зоне у Восточного и Западного флигелей специалисты восстановят историческое покрытие подъездной дороги второй половины XVIII – начала XX веков. Кроме того, там сохранилась чаша фонтана необычной формы. Ее отреставрируют, после чего она станет одним из основных украшений парка.

Также на территории усадьбы создадут игровую площадку для детей. Ее элементы будут выполнены из дерева.

По периметру южного участка специалисты заменят устаревшее ограждение. Новое планируется стилизовать под чугунное литье, что позволит органично вписать его в общий стиль ансамбля. Историческую тематику сохранят в том числе новые опоры освещения, лавочки и урны.

На западном берегу Малого Долгого пруда, который в настоящий момент является стихийным местом для отдыха горожан, предполагается обустроить комфортное рекреационное пространство. Туда проложат экотропу, которая будет включать спуски к воде. Там же появятся специально оборудованные пикниковые точки с беседками и мангалами. Вдоль береговой линии на настиле появятся перголы с подвесными качелями и шезлонгами.

Для спортсменов на территории усадьбы откроют новый спортивный кластер со скейт-парком, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, небольшой трибуной и павильоном с раздевалками, а также воркаут-зоной. Он займет место парковки, которая в настоящий момент находится на северном участке.

На самой Долгопрудной аллее специалисты восстановят проезжую часть и тротуары, а также установят фонари, в том числе контрастного освещения. Также будут отреставрированы пилоны въездных ворот и прясел металлической ограды. Кроме того, реставраторы восстановят утраченные ворота и приведут в порядок мост через Долгие пруды.

После окончания работ территория усадьбы Виноградово вновь станет полноценной частью городского пространства. На ее территории горожане смогут отдыхать всей семьей или большой компанией.

Вместе с тем специалисты отреставрируют особняк Мазурина на восточной стороне Курсового переулка. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. У здания сохранились рустованные наличники с замковыми камнями, междуэтажный карниз с триглифами, подоконные профилированные карнизы, подоконные филенки и другие элементы.