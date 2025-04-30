Особняк Мазурина в Курсовом переулке отреставрируют

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На восточной стороне Курсового переулка в Москве отреставрируют особняк Мазурина. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По словам руководителя департамента, особняк является неотъемлемой частью панорам Пречистенской набережной.

"Специалистам предстоит расчистить и привести в порядок фасады здания, отремонтировать кровлю и подвалы, а также отреставрировать уникальные элементы декора. Мосгорнаследие будет следить за ходом работ, которые начнутся уже в ближайшее время", – сказал Емельянов.

Архитектор и художник Иван Мазурин в 1886 году выкупил владение с целью построить здесь свою усадьбу. Двухэтажное кирпичное здание возвели в архитектурном стиле, близком к французскому ренессансу. Его фасады украшены декоративными элементами.

У здания сохранились рустованные наличники с замковыми камнями, междуэтажный карниз с триглифами, подоконные профилированные карнизы, подоконные филенки и другие элементы. Их приведут в порядок в ходе реставрационных работ. В доме также осталась историческая парадная лестница.

После 1917 года особняк национализировали. В настоящее время в нем находится посольство Республики Мадагаскар.

Столичные специалисты занимаются восстановлением почти 500 объектов культурного наследия в городе. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. Среди них значится Донской монастырь, являющийся одним из самых масштабных проектов. Также специалисты продолжают трудиться в Тихвинской церкви. Как подчеркнул мэр, в работы вошел также дом с антресолями на Старой Басманной улице.