Собянин рассказал о сохранении объектов культурного наследия в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты занимаются восстановлением почти 500 объектов культурного наследия в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Среди них значится Донской монастырь, являющийся одним из самых масштабных проектов. В настоящее время здесь проводятся работы по реставрации трех башен и прясла Восточной и Южной стен. Работы реализуются совместно с министерством культуры и Русской православной церковью.

Специалисты продолжают трудиться в Тихвинской церкви, а также в пристройке к ее северным воротам. Там привели в порядок белокаменные детали и сделали отделку, а в пристройке восстановили изразцовые печи.



Собянин напомнил, что главный дом городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке стал ярким образцом московского особняка в стиле ампир. В 1868 году в нем находилась гимназия Льва Поливанова, где обучались многие известные люди того времени. На сегодняшний день эксперты работают над интерьерами здания, в том числе реставрируют стены, своды, тянутые карнизы и очищают лепной декор.

Как подчеркнул мэр столицы, в работы вошел также дом с антресолями на Старой Басманной улице. В нем планируется восстановить исторические светильники на фасадах и лепнину, расчистить цоколь и убрать трещины.

В городской усадьбе Я. А. Полякова XIX – начала XX века в Большом Николопесковском переулке, который был построен по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица, мастера работают с фасадами, кровлей и окнами, а в главном доме городской усадьбы XVIII–XIX веков на Новинском бульваре – мемориальном музее Федора Шаляпина они завершают реставрацию лепного декора фасадов и веранды со стороны двора.

Ранее в Москве был завершен капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов – объектов культурного наследия. Например, в Архангельском переулке Басманного района специалисты привели в порядок доходный дом А. Я. Меркеля, который был возведен в 1912 году столичным архитектором Борисом Великовским. Особое внимание отвелось сложному архитектурному декору фасадов.



