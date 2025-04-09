Парадной лестнице усадьбы Покровское-Стрешнево вернут исторический облик

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В усадьбе Покровское-Стрешнево завершается реставрация парадной мраморной лестницы главного дома. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Еще недавно лестница находилась в аварийном состоянии: трещины, сколы, утраченные ступени и разрушенные балясины. Особенно пострадали декоративные элементы – у одной из мраморных фигур тритонов отсутствовал фрагмент хвоста, а ограждение балкона было полностью утрачено.

Реставраторы провели сложные работы: заменили не соответствующие историческим ступени, заделали трещины специальным составом в тон камня, восстановили балясины и перила. Фигуры тритонов обрели первоначальный вид – недостающий фрагмент хвоста скопировали с сохранившейся скульптуры. Также привели в порядок колонны и пилястры ионического ордера в обходной галерее.

Эта лестница имеет особую историческую ценность. В начале XX века ее перевезли из городской усадьбы на Большой Никитской для княгини Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, когда она перестраивала имение. Теперь, после кропотливой реставрации, парадная лестница вновь стала украшением усадьбы.

Ранее сообщалось, что к 126-летию трамвайного движения в столице Музей транспорта Москвы восстановил и представил публике легендарную чехословацкую модель "Татра T3SU" . Стоит отметить, что в Советский Союз было поставлено рекордное количество этих вагонов – 11 368 единиц, что стало абсолютным максимумом для иностранных поставок трамваев в одну страну.