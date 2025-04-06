Собянин: в Москве обнаружены уникальные артефакты XVI–XVIII веков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице найдены уникальные артефакты XVI–XVIII веков, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Эти старинные предметы отражают частичку истории столицы, рассказывают о традициях целых поколений москвичей", – отметил градоначальник.

В частности, специалисты нашли двустороннюю печатку-матрицу конца XVI – начала XVII века, сделанной из цветного металла. Артефакт был найден у церкви Ильи Пророка Обыденного. С одной стороны печатки изображен лев, а с другой – воин.

"Это популярные в средние века символы власти и доблести. Но обычно воина изображали в полный рост или только в профиль. На найденной печатке он представлен по пояс", – отметил Собянин.

Кроме того, в районе Обыденских переулков археологи нашли накладку цветного металла с изображением льва XVII века. Подобные вещи в то время могли использоваться для декорирования пояса или сумы.



"Еще одна находка – московский сюжетный изразец XVIII века, обнаруженный на территории Чижевского подворья. Подобные плитки создавались как под влиянием древнерусских терракотовых изразцов, так и имитировали голландскую манеру: голубая роспись по белому фону с изображением библейских, жанровых сцен и животных", – указал мэр.

По его словам, все находки передадут в музейный фонд России. Всего за последние 14 лет столичные археологи нашли в Москве свыше 120 тысяч артефактов, а за 5 лет в музейные фонды направили свыше 47 тысяч старинных артефактов.

Ранее столичные специалисты начали готовить к реставрации карандашницу XIX века, выполненную из цветного стекла. Артефакт удалось найти во время археологических исследований на Фрунзенской набережной. Она была изготовлена на стекольном заводе братьев Курженковых, который находился в поселении Малая Вишера Новгородской области.

