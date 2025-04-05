Московские археологи нашли уникальную карандашницу XIX века

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные специалисты готовят к реставрации карандашницу XIX века, выполненную из цветного стекла. Артефакт удалось найти во время археологических исследований на Фрунзенской набережной, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Изучение находки позволило установить, что она была изготовлена на стекольном заводе братьев Курженковых, который находился в поселении Малая Вишера Новгородской области. Изначально на этом производстве работали немцы и чехи. Кроме того, на завод приезжали резчики по стеклу из Великого княжества Финляндского.

Работая над изделиями, специалисты опирались на европейские стандарты. Это повлияло на разработку дизайна, который оказался новаторским для России XIX века.

"Карандашница обладает необычным рельефом. На ее стенках изображены головы чертенят, соединенные цепями, которые они сжимают в пастях. Такие карандашницы украшали кабинеты зажиточных людей. В них хранились перьевые ручки и карандаши", – приводит портал слова главы московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что после реставрации находку планируется передать в музейный фонд.

Ранее московские специалисты приступили к реставрации старинных железных ножей, которые были найдены во время археологических работ в Чижевском подворье. Археологи установили, что в основном эти предметы быта использовались в хозяйственных целях. У одного из ножей полностью сохранились лезвие и деревянная рукоять.

