Московские реставраторы восстанавливают железные ножи XVII–XVIII веков

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Реставрация старинных железных ножей, которые были найдены во время археологических работ в Чижевском подворье, началась в Москве. Они датируются XVII–XVIII столетиями, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"При раскопках на Чижевском подворье археологи обнаружили около 100 разнообразных по форме и назначению железных ножей. Они установили, что в основном эти предметы быта использовались в хозяйственных целях. Сейчас специалисты расчищают артефакты от загрязнений и укрепляют их с помощью различных составов", – подчеркнул глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, у одного из ножей полностью сохранились лезвие и деревянная рукоять. После реставрации ножи отправят в музейный фонд.

В XVII–XVIII веках многие ножи перековывали из сломавшихся кос, поскольку железо в России было дорогим. Их называли косарями и использовали в хозяйстве и охоте. Ножи для рубящих и режущих движений имели прямую форму и одностороннюю заточку. Их длина составляла 15–18 сантиметров, при помощи таких ножей выполнялась бытовая работа.

Также в рамках раскопок в Чижевском подворье специалисты нашли и изучили древние пласты, которые относятся к первому упоминанию столицы в летописях и датируются XII веком. Вместе с тем были обнаружены крестики, иконки, фрагменты керамических сосудов, браслеты из стекла, печные изразцы и другие предметы быта.

Всего исследователи нашли более 6 тысяч старинных артефактов. Работы проводились в течение двух лет между Никольской улицей, Богоявленским, Старопанским и Большим Черкасским переулками. Они завершились в декабре прошлого года.

Ранее в ходе работ на Яузской улице археологи обнаружили артефакты XVII–XX веков. В рамках наблюдений за процессом благоустройства территории ГКБ имени Давыдовского эксперты нашли монеты, кресты, пуговицы и фрагменты керамики разных эпох. Кроме того, среди находок встречаются пули XVII века.

