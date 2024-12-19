Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 12:06

Город

Археологи нашли более 6 тыс артефактов на территории подворья в Китай-городе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Археологи нашли более 6 тысяч артефактов на территории Чижевского подворья в Китай-городе. Это самая большая коллекция находок центра Москвы за последнее время, передает портал мэра и правительства столицы.

Эксперты исследовали древние пласты, которые относятся к первому упоминанию Москвы в летописях и датируемые XII веком, а также культурные слои XIII–XVIII веков. Исследования проводились в течение двух лет на участках между Никольской улицей, Богоявленским, Старопанским и Большим Черкасским переулками.

Как отметил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, Чижевское подворье – главная и самая масштабная площадка сезона 2024 года.

"Археологи порадовали нас множеством уникальных находок. Сформирована самая большая коллекция за последнее время. Наиболее примечательным открытием стал кладовый комплекс из погреба XVI века, в котором обнаружили более 30 бытовых вещей", – поделился Емельянов.

Здесь также нашли браслеты из стекла, керамику и металлические изделия XII–XIII веков. Особую ценность среди находок представляют женское височное кольцо XII столетия и богатая коллекция печных изразцов XVII–XIX веков.

Кроме того, исследователи выделяют культурную значимость фрагментов гончарных сосудов. Всего на территории подворья было обнаружено более 300 керамических фрагментов сосудов. Находки позволяют проследить культуру и традиции гончарного производства.

По оценке специалистов, уникальная для Москвы сохранность культурного слоя глубиной более шести метров позволила исследовать историю развития города с самых ранних времен практически до современности. Все находки специалисты тщательно изучат и передадут в музей.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, полевой сезон раскопок стал рекордным по числу найденных предметов и площади изученной территории. Общая площадь раскопок почти в 2 раза превысила аналогичный показатель 2023 года. В целом было изучено свыше 200 объектов, включая ТиНАО.

Столичный департамент культурного наследия рассказал об итогах археологического сезона

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика