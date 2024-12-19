Археологи нашли более 6 тыс артефактов на территории подворья в Китай-городе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Археологи нашли более 6 тысяч артефактов на территории Чижевского подворья в Китай-городе. Это самая большая коллекция находок центра Москвы за последнее время, передает портал мэра и правительства столицы.

Эксперты исследовали древние пласты, которые относятся к первому упоминанию Москвы в летописях и датируемые XII веком, а также культурные слои XIII–XVIII веков. Исследования проводились в течение двух лет на участках между Никольской улицей, Богоявленским, Старопанским и Большим Черкасским переулками.

Как отметил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, Чижевское подворье – главная и самая масштабная площадка сезона 2024 года.

"Археологи порадовали нас множеством уникальных находок. Сформирована самая большая коллекция за последнее время. Наиболее примечательным открытием стал кладовый комплекс из погреба XVI века, в котором обнаружили более 30 бытовых вещей", – поделился Емельянов.

Здесь также нашли браслеты из стекла, керамику и металлические изделия XII–XIII веков. Особую ценность среди находок представляют женское височное кольцо XII столетия и богатая коллекция печных изразцов XVII–XIX веков.

Кроме того, исследователи выделяют культурную значимость фрагментов гончарных сосудов. Всего на территории подворья было обнаружено более 300 керамических фрагментов сосудов. Находки позволяют проследить культуру и традиции гончарного производства.

По оценке специалистов, уникальная для Москвы сохранность культурного слоя глубиной более шести метров позволила исследовать историю развития города с самых ранних времен практически до современности. Все находки специалисты тщательно изучат и передадут в музей.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, полевой сезон раскопок стал рекордным по числу найденных предметов и площади изученной территории. Общая площадь раскопок почти в 2 раза превысила аналогичный показатель 2023 года. В целом было изучено свыше 200 объектов, включая ТиНАО.