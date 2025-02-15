Собянин: археологи обнаружили артефакты XVII–XX веков во время работ на Яузской улице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ходе работ на Яузской улице археологи обнаружили артефакты XVII–XX веков, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что некоторые исследования ведутся круглогодично несмотря на то, что в холодное время года специалисты обычно реставрируют найденные за полевой сезон предметы и работают с документами.

Так, в ходе археологических наблюдений за процессом благоустройства территории ГКБ имени Давыдовского эксперты нашли монеты, кресты, пуговицы и фрагменты керамики разных эпох. Кроме того, среди находок встречаются пули XVII века.

По участку, где на сегодняшний день располагается больница, в древности пролегали пути во Владимир и Коломну. Начиная с XV века на этой территории работали гончары, кузнецы, котельники и прочие ремесленники.

История самого здания идет с 1798 года, когда во владении одного из самых богатых оружейников Ивана Баташева стартовало строительство дворца в духе русского классицизма. В настоящий момент строение является памятником федерального значения.

Ранее в центре Москвы было найдено надгробие XIX века. Оно принадлежит главному комиссару Общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны, крестнику полководца Александра Суворова Михаилу Александровичу Талызину.