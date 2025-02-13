Видео: Москва 24

В центре Москвы нашли надгробие XIX века, сообщает телеграм-канал "Москва 24"

Надгробие принадлежит главному комиссару Общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны, крестнику полководца Александра Суворова Михаилу Александровичу Талызину.

Старинная могильная плита была найдена внутри домовой территории реконструируемого здания на Зубовском бульваре. Талызин является потомком полковника Ивана Зубова, в честь которого был назван бульвар. Более того, надгробие обнаружено в день рождения Талызина – 11 февраля (по старому стилю), и, по нашей информации, его нашли во время реконструкции Усачевско-Чернявского женского училища.

В департаменте культурного наследия рассказали Москве 24, что изначально могильная плита располагалась на территории Новодевичьего монастыря. Однако позже она, предположительно, была использована при строительстве бордюра в центре Москвы. Подобная практика была нередкой в начале XX века. Тогда власти могли использовать гранит и металл из кладбищ и церквей в качестве строительных материалов.

Видео: Москва 24

Ранее археологи нашли более 6 тысяч артефактов на территории Чижевского подворья в Китай-городе. Это самая большая коллекция находок центра Москвы за последнее время.

Эксперты исследовали древние пласты, которые относятся к первому упоминанию Москвы в летописях и датируемые XII веком, а также культурные слои XIII–XVIII веков. Отмечается, что исследования проводились в течение двух лет на участках между Никольской улицей, Богоявленским, Старопанским и Большим Черкасским переулками.