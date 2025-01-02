Археологи нашли фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков в Крестовоздвиженском переулке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Археологи нашли фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков в ходе исследований в Крестовоздвиженском переулке. Она была выполнена из металла, украшена точечным орнаментом и имела форму, напоминающую распустившийся бутон тюльпана, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Археологические работы в Крестовоздвиженском переулке велись на протяжении прошлого года и продолжаются до сих пор. За это время специалистам удалось обнаружить около 320 индивидуальных находок, одна из которых – металлическая книжная застежка. Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Благодаря таким застежкам стягивали свежесшитые листы книги, что помогало избегать деформации обложки. Их изготавливали мастера-кузнецы из железа и латуни, в качестве украшения использовалась чеканка, тиснение и гравировка. Застежки из серебра и золота создавались мастерами-ювелирами и устанавливались только на очень ценные рукописные издания.

Согласно летописям, на участке, где нашли застежку, в XVI веке находилась деревянная церковь Воздвижения Честного Креста. После пожара 1547 года ее перестроили в камне, а позднее к северу от участка исследования была основана одноименная обитель.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, полевой сезон раскопок стал рекордным по числу найденных предметов и площади изученной территории. Общая площадь раскопок почти в 2 раза превысила аналогичный показатель 2023 года. В целом было изучено свыше 200 объектов, включая ТиНАО.

