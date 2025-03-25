На севере Англии обнаружили клад возрастом 2 тыс лет

Фото: durham.ac.uk

Археологи Даремского университета обнаружили на севере Англии ценный клад железного века возрастом 2 тысячи лет, сообщается на сайте учреждения.

Находка была сделана рядом с деревней Мелсонби в Северном Йоркшире. В состав клада входит свыше 800 предметов. Ученые считают, что артефакты захоронили в первом веке нашей эры, во время римского завоевания южной части Британии.

В частности, археологи нашли детали повозок и колесниц, 28 ободов для колес, котел и чашу для смешивания вина, богатую конскую упряжь, церемониальные копья, фрагменты сбруи, декорированные средиземноморскими кораллами и цветным стеклом, и многое другое.

Большая часть клада была либо сломана, либо сожжена. Ученые связали это с ритуалом, при помощи которого люди древности показывали свое богатство, сжигая предметы. Также не исключена версия, что артефакты уничтожили на погребальном костре перед захоронением, но никаких человеческих останков рядом не нашли.

Клад может перевернуть представления о железном веке в Британии, так как раньше считалось, что жители юга острова в те годы были богаче и более развитыми, чем жители севера.

"Масштаб уничтожения такого количества предметов высокого статуса, как в этом кладе, редко встречается для Британии железного века, это свидетельствует о том, что элита Северной Британии была столь же могущественной, как и их южные соседи", – считает профессор Том Мур.

На данный момент артефакты хранятся в Йоркширском музее. Клад оценили в 254 тысячи фунтов стерлингов (свыше 27 миллионов рублей).

Ранее в датском городе Орс ученые нашли древнее сооружение, которое напоминает британский Стоунхендж. Большое культовое строение представляет собой 45 деревянных столбов, которые находились на расстоянии примерно двух метров друг от друга, образуя круг диаметром около 30 метров.

Эти столбы располагались на оси, соответствующей солнцестоянию, так же как и знаменитый Стоунхендж. Сооружение, вероятно, могло быть построено в период от 2 600 до 1 600 лет до нашей эры.

