DR: археологи обнаружили в Дании похожее на Стоунхендж сооружение

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В городе Орс, расположенном на севере Дании, археологи обнаружили древнее сооружение, которое напоминает британский Стоунхендж. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

В южной части города исследователи нашли поле, которое, возможно, скрывает большое культовое строение. В ходе раскопок выяснилось, что там было установлено 45 деревянных столбов. Они располагались на расстоянии примерно двух метров друг от друга, образуя круг диаметром около 30 метров.

"Столбы, как и в Стоунхендже в Англии, располагались на оси, соответствующей солнцестоянию", – добавило СМИ.

Кроме того, в пределах круга могли стоять как минимум 80 столбов, заявили ученые. Сооружение, вероятно, могло быть построено в период от 2 600 до 1 600 лет до нашей эры, считает представитель музея Вестиммерланд Сидсель Волин. По его мнению, в этом месте могли проводиться обряды, отмечаться дни солнцестояния, равноденствия и другие значимые события.

Ранее специалисты археологического отдела Бордо обнаружили на площади Ренодель во Франции девять саркофагов, которые пролежали в земле 1 300 лет. Руководитель группы Камиль Ванхов рассказал, что находки не стали неожиданными, так как рядом с местом захоронения располагается церковь Сент-Круа. В то же время исследователи предполагают, что это не последние находки там.