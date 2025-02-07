Le Figaro: археологи нашли во Франции 9 саркофагов возрастом 1 300 лет

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Специалисты археологического отдела Бордо обнаружили на площади Ренодель во Франции 9 саркофагов, которые пролежали в земле 1 300 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Саркофаги принадлежат эпохе Меровингов и датируются V–VIII веками. Также были найдены следы погребальных обрядов, относящихся к XVII веку, три захоронения в гробах, датируемых XI–XIII веками, и четыре могилы, которые были расположены в земле или в гробах, датируемых XV–XVII веками. Всего на месте раскопок было найдено от 20 до 30 могил.

Руководитель группы Камиль Ванхов рассказал, что находки не стали неожиданными, так как рядом с местом захоронения располагается церковь Сент-Круа. В то же время исследователи предполагают, что это не последние находки здесь.

"Мы надеемся найти еще больше захоронений. Это долгосрочный проект, который продлится несколько недель", – отметил Ванхов.

Власти Бордо намерены уже весной провести экскурсии на место раскопок. Это даст возможность жителям и гостям города увидеть масштаб открытия и оценить его историческую ценность.

Между тем археологи из Великобритании нашли древнеримское поселение во время раскопок вдоль строящейся дороги в графстве Глостершир. Специалистам удалось обнаружить маленький городок, который располагался на дороге Эрмин-стрит. Эта дорога являлась одним из главных путей на юго-западе Римской Британии, которая связывала крупные римские города, вроде Силчестера, Сайренсестера и Глостера.