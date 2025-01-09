Археологи обнаружили часть основания храма Хатшепсут на юге Египта

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В провинции Луксор на юге Египта была найдена часть основания храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства (2050–1710 годы до нашей эры. – Прим. ред.). Открытие сделали в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри, передает РИА Новости.

"Миссия обнаружила часть основания храма Хатшепсут, которое находилось в окрестностях долины и было главными входными воротами в заупокойный храм", – рассказал египтолог Захи Хавасс.

Как отметил археолог, раскопки и исследования в этом районе шли с сентября 2022 года. Миссии также удалось обнаружить большое количество надписей и скальные гробницы, датируемые эпохой Среднего царства. Кроме того, в гробницах были найдены артефакты, включая столы из керамики для жертвенных подношений.

Также были найдены высеченные в скале погребения времен XVII династии, луки для стрельбы, гробница смотрителя дворца царицы Тетишери Джехути-Меса, часть некрополя Эль-Ассасиф и бронзовые монеты с изображениями Александра Македонского.

Отмечается, что Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта. Заупокойный храм был построен еще при ее правлении.

Ранее археологам удалось обнаружить на юго-востоке Сицилии остатки древнеримского поселения, датируемого II–IV веками нашей эры. Кроме жилых построек, археологи обнаружили колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты римской керамики с характерным красным покрытием.

Открытие позволяет лучше понять экономическую жизнь римлян в Сицилии.