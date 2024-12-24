Археолог Монтейру: у берегов Португалии есть 250 затонувших кораблей с сокровищами

Фото: 123RF/hansche

У берегов Португалии находятся 250 затонувших кораблей с сокровищами. Об этом заявил газете Observador археолог из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру.

По словам ученого, он собрал информацию, согласно которой у берегов Португалии всего есть 8 260 затонувших кораблей, потерпевших крушение с 1500 года, когда начали вести соответствующие документы. Он считает, что любой человек может рано или поздно найти один из 250 кораблей с сокровищами.

Ученый отметил, что страна пока не располагает защитными механизмами такой находки от охотников за сокровищами. По информации археолога, у берегов португальского полуострова Троя также есть испанский корабль, затонувший в 1589 году, который перевозил 22 тонны золота и серебра.

Ранее таинственно исчезнувший 115 лет назад со всеми членами экипажа "проклятый" корабль Adella Shores обнаружили затонувшим. Его нашли еще в 2021 году, однако достоверные данные о том, что именно этот корабль является Adella Shores, появились только недавно.

Судно считалось "проклятым", поскольку перед первым плаванием о его борт разбили бутылку воды, а не вина.