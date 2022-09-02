Затонувший "Титаник" впервые сняли в разрешении 8К

Видео: YouTube-канал OceanGate Expeditions

Затонувший 110 лет назад в Северной Атлантике лайнер "Титаник" впервые сняли на видео в разрешении 8К, что позволяет рассмотреть множество незаметных ранее деталей. Об этом сообщает Daily Mail

Так, на видео засняли 90-килограммовую якорную цепь, левый якорь, паровой котел и скобу, изначально прикрепленную к грот-мачте.

Президент компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш пояснил, что современное разрешение позволит ученым более точно охарактеризовать распад "Титаника" при снятии новых кадров в 2023 году.

Для погружения компания использовала пятиместную субмарину класса "Циклоп" из углеродного волокна и титана. Подводный корабль оснастили камерами, которые могут захватывать изображения для определения скорости распада обломков, а также оценки морской флоры и фауны на судне.

Считавшийся непотопляемым лайнер "Титаник" затонул 14 апреля 1912 года из-за столкновения с айсбергом. В результате корабль раскололся на две части и опустился на дно океана. Эксперты считают, что конструкция корабля может разрушиться в течение следующих 40 лет.

Ранее Британский дом планировал выставить на аукцион брошь, принадлежавшую сотруднику судоходной компании "Титаника". Он носил украшение в виде белой звезды на своем кителе, а в ночь трагедии подарил брошь на память возлюбленной. Впоследствии девушке удалось спастись.

