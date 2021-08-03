В американском музее "Титаника" обрушился айсберг

14:52
Фото: facebook.com/TitanicMuseumAttraction
Стена в виде айсберга обрушилась в музее "Титаника" в США, по меньшей мере три человека пострадали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте музея.
"Сегодня в нашем музее в Пиджен-Фордж произошел инцидент. Наша стена-айсберг обрушилась, трое гостей пострадали и были госпитализированы. На данный момент мы не знаем о серьезности полученных ими травм. Излишне говорить, что мы не ожидали, что такое когда-либо произойдет", – сообщили владельцы музея.
Здание музея – уменьшенная копия круизного лайнера. Гости могли прикоснуться к ледяной стене-айсбергу, с которым столкнулся пароход. В коллекции музея посетителям представлены более 400 предметов, которые находились на лайнере или принадлежали его пассажирам.
Сейчас сотрудники музея приняли решение о его временном закрытии. Также они выразили свои соболезнования пострадавшим и их родственникам.
Ранее стало известно, что в Китае завершают строительство точной копии "Титаника", который затонул из-за столкновения с айсбергом. Как уверяют инвесторы, этот корабль точно не затонет. И дело не в особой технологии. Его никогда не спустят на воду.
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