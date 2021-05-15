В Китае заканчивают строительство копии "Титаника"

В Китае завершают строительство точной копии "Титаника", который затонул из-за столкновения с айсбергом. Как уверяют инвесторы, этот корабль точно не затонет. И дело не в особой технологии. Егог никогда не спустят на воду.

Из корабля сделают развлекательный центр и отель-музей для туристов. По словам создателей проекта, они вдохновлялись не оригиналом затонувшего судна, а другой его копией – той, что показал в своем фильме Джеймс Кэмерон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



((https://ren.tv/news/v-mire/834340-akterov-titanika-pozvali-na-otkrytie-netonushchei-kitaiskoi-kopii-sudna



https://fishki.net/2882517-v-kitae-prodolzhaetsja-stroitelystvo-tochnoj-kopii-titanika.html))