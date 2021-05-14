Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа

Фото: AP Photo/Hatem Moussa

Военное крыло ХАМАС сообщило, что на израильский химзавод у границы с сектором Газа совершена атака.

"Бригады аль-Кассам нанесли удар с помощью беспилотника "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Оз", – приводит РИА Новости заявление представителей движения.

Ранее говорилось о готовности израильтян к наземному вторжению в анклав. По словам пресс-секретаря армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, заранее предупреждать о старте операции не будут.

Сообщалось также, что израильская армия начала проведение наземной атаки в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта.