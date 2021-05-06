Европейские ученые выяснили, как предсказать тяжелую форму COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, предсказывающим тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения. Такого мнения придерживаются некоторые европейские ученые, сообщает РИА Новости.
Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии установила, что Т-клетки-киллеры относятся к типу белых кровяных телец. Они являются частью раннего иммунного ответа.
Ученые убеждены, что результат теста на биомаркеры поможет медикам назначать пациентам правильный тип лечения, а также переводить в отделение интенсивной терапии тех, кто в этом нуждается.
Бехер отметил, что иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма, однако в случае с COVID-19 Т-клетки и естественные клетки-киллеры ведут себя особым образом.
Ранее сыпь была названа симптомом тяжелого течения COVID-19 у детей. Замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов успокоил родителей, сообщив, что лишь 0,2% детей переносят болезнь в тяжелой форме.
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