Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 07:15

Политика

Консульство РФ призвало полицию Женевы усилить меры безопасности "Бессмертного полка"

Фото: 123RF.com/federicofoto

Консульство России призвало полицию Женевы усилить меры безопасности на акции "Бессмертный полк" из-за риска провокаций, рассказал РИА Новости генеральный консул в шведской столице Игорь Попов.

Он отметил, что в прошлом году "все прошло спокойно", однако неизвестно, как акция состоится сейчас. Попов подчеркнул, что попросил полицию обратить "особое внимание", поскольку участие в "Бессмертном полку" будут принимать в том числе пожилые люди. Правоохранители в Женеве пообещали усиленный контроль.

Акция состоится в пятницу, 8 мая, напротив штаб-квартиры ООН в Женеве. При этом после того как об этом стало известно, в соцсетях консульства начали появляться негативные комментарии. Часть из них в том числе содержали угрозы и оскорбления на украинском языке.

"Если они несанкционированно туда придут, то будут вопросы, и в принципе их можно будет убрать. Но исключать вариант того, что они каким-то образом могут получить согласие на альтернативную акцию, тоже нельзя", – заключил Попов.

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Например, приглашены президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

Читайте также


политиказа рубежомДень Победы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика