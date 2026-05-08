Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 08:01

Общество

День Победы в столице ожидается пасмурным и с температурой до 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в субботу, 9 мая, ожидается облачная погода, с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ночью и в первой половине дня синоптическая ситуация в столице нашей Родины обусловится гребнем скандинавского антициклона – в этот период ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Опасных явлений не прогнозируется", – отметил синоптик.

По его словам, нижняя граница облачности будет находиться на 470–650 метрах и выше, из-за чего можно будет провести воздушную часть парада. Скорость ветра, в свою очередь, составит 3–8 метров в секунду. Ночью температура опустится до 9 градусов, а утром будет до 13 градусов. Уровень атмосферного давления составит 754 миллиметра ртутного столба.

Тишковец также указал на то, что днем на погоду повлияет атмосферный фронт с юго-запада. Из-за этого в городе будет преобладать пасмурная погода, местами может пройти небольшой дождь. Столбики термометров установятся на отметке до 15 градусов, что немного прохладнее нормы.

Кроме того, в воскресенье и понедельник, 10 и 11 мая, ожидается до 10 градусов. Синоптик предупредил о возможных дождях.

Ранее Тишковец сообщал о том, что в пятницу, 8 мая, в Москву придут "черемуховые холода". Они пройдут без снега, заморозков и ветра.

По данным синоптика, "черемуховые холода" продлятся в городе только несколько дней. С наступлением новой рабочей недели они перетекут в умеренное майское тепло.

