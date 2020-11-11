Жених и невеста утонули в реке, пытаясь повторить сцену из "Титаника"

Фото: ТАСС/Alexander Shalamov/YAY

В Индии на реке Кавери в штате Карнатака во время фотосессии погибли жених и невеста, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Влюбленные 22 ноября должны были пожениться.

Отмечается, что 28-летний мужчина и 20-летняя девушка в качестве темы для предсвадебной фотосессии выбрали романтичную сцену на носу корабля из фильма "Титаник". Для этого они на лодке с фотографом отправились к истоку реки. Вместе с ними были и члены семьи.

Из-за мощного течения гребец потерял управление судном, и лодка перевернулась. Молодые погибли прямо на глазах родственников. Лодочнику удалось спастись.

Ранее молодожены из США погибли на курорте спустя четыре дня после свадьбы. Все произошло во время купания пары в океане. В какой-то момент течение стало слишком сильным, и их унесло в воду во время отлива.

