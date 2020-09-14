Девушка погибла во время свидания на глазах возлюбленного

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Фото: ТАСС/vicspacewalker/YAY
На западе Кении девушка трагически погибла на глазах своего жениха во время романтического свидания, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Несчастный случай произошел во время пикника влюбленных возле водопада Чепкиит в округе Нанди. 31-летняя Доркас Джепкемои Чумба решила сделать несколько снимков на память об этом счастливом дне.
Ее жених вооружился фотоаппаратом, а девушка выбрала место. Однако, позируя у водопада, она поскользнулась и упала в воду. Мужчина попытался ее спасти, но безуспешно.
Уже после случившегося Бенджамин Казунгу назвал этот момент худшим в своей жизни. Он признался журналистам, что у него перед глазами стоит картина, как возлюбленная тонет, а он не может ей помочь.
Ранее Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту смерти мужчины в результате падения с лошади. Трагедия произошла в Подмосковье во время съемок видеоролика для одной из социальных сетей.
Кроме того, в начале сентября в Китае несколько человек погибли во время съемок свадьбы. Жениха, невесту, фотографа и визажиста смыло в море, когда они пытались красиво сфотографироваться на рифе.
Десять человек утонули в Танзании
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