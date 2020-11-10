Молодожены из США погибли на курорте через четыре дня после свадьбы

Фото: Maqbool Malik

Молодожены из США погибли на курорте спустя четыре дня после свадьбы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Трагедия случилась 29 октября на островах Карибского моря Теркас и Кайкос. Все произошло во время купания пары в океане. В какой-то момент течение стало слишком сильным, и молодоженов унесло в воду во время отлива.

В сентябре в городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли во время свадебной фотосессии. Инцидент произошел на берегу моря, где молодожены хотели сделать свадебные фотографии.

В результате во время съемки невесту, жениха, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море. Спустя время в ходе спасательной операции были найдены тела невесты и визажиста. О судьбе жениха не сообщалось.

