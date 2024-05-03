Пропавший "проклятый" корабль Adella Shores нашли спустя 115 лет

Фото: shipwreckmuseum.com

Таинственно исчезнувший 115 лет назад со всеми 14 членами экипажа "проклятый" корабль Adella Shores нашли затонувшим. Об этом сообщается на сайте Исторического общества кораблекрушений американских Великих озер.

Неизвестное судно нашли еще в 2021 году, однако достоверные сведения о том, что именно этот корабль является Adella Shores, появились только сейчас.

Его построили в 1884 году в штате Мичиган и назвали в честь дочери владельца судна. Перед первым плаванием о его борт разбили бутылку воды, а не вина, нарушив обычай. С тех пор считалось, что корабль "проклят".

До своего исчезновения он дважды терпел крушение на мелководье. 1 мая 1909 года он следовал с грузом соли за большим грузовым судном, которое разбивало лед. Однако во время сильного порыва ветра Adella Shores исчез. Позднее на берегу нашли несколько обломков, однако членов экипажа так и не обнаружили.

Ранее в Австралии нашли пароход, который пропал вместе со всей командой 120 лет назад. Nemesis перевозил уголь, но в 1904 году пропал вместе с 32 матросами. Его обломки нашли случайно в 26 километрах от Сиднея.

