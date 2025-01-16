Oxford Cotswold Archaeology: археологи нашли древнеримское поселение вдоль дороги

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Археологи из Великобритании нашли древнеримское поселение во время раскопок вдоль строящейся дороги в графстве Глостершир, говорится на сайте археологического объединения Oxford Cotswold Archaeology.

Команде, состоявшей из примерно 70 специалистов, удалось обнаружить маленький городок, который располагался на дороге Эрмин-стрит. Эта дорога являлась одним из главных путей на юго-западе Римской Британии, которая связывала крупные римские города, вроде Силчестера, Сайренсестера и Глостера.

Работа по раскопкам велась в 2023–2024 годах перед строительством дороги, которая должна соединить два участка региональной автомагистрали. В результате археологи обнаружили римские сооружения, колодцы и печи. Среди других находок – 460 римских монет, 15 брошей, 420 килограммов гончарных изделий и костей животных.

Руководитель археологического проекта Алекс Томсон подчеркнул, что результаты раскопок превзошли все ожидания, поскольку у археологов появился редкий шанс детально изучить древнеримское придорожное поселение.

Ранее археологам удалось обнаружить на юго-востоке Сицилии остатки древнеримского поселения, датируемого II–IV веками нашей эры. Кроме жилых построек, археологи обнаружили колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты римской керамики с характерным красным покрытием.

Открытие позволяет лучше понять экономическую жизнь римлян в Сицилии.