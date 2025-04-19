Собянин: завершен капремонт с реставрацией трех объектов культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершен капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов – объектов культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"С 2020 года в рамках региональной программы капремонта жилого фонда город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", – подчеркнул он.



В Архангельском переулке Басманного района специалисты привели в порядок доходный дом А. Я. Меркеля, который был возведен в 1912 году столичным архитектором Борисом Великовским. Особое внимание отвелось сложному архитектурному декору фасадов. Внутри дома отремонтировали парадную и черную лестницы, восстановили метлахскую плитку и утраченную входную группу.



В Красносельском районе работы проходили в комплексе зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков вдоль Сретенского бульвара. Архитектор Николай Проскурнин планировал сделать комплекс в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна.



Кроме того, в прошлом году капремонт был проведен в здании, украшенном башенкой с часами. В подъезде отреставрировали лестницы, детали лифтовых шахт и лепной декор. Реставрацию всего комплекса планируется завершить в следующем году.

Как отметил мэр столицы, на Остоженке в Хамовниках мастера привели в порядок дом в стиле поздней эклектики 1910 года постройки. В нем жили инженер Владимир Шухов и актер Малого театра Виталий Соломин. Там был восстановлен декор на фасаде и воссозданы оконные заполнения с оригинальной латунной фурнитурой. В подъездах в порядок привели лепной декор и кованые лестничные ограждения, а также вернули исторический цвет стенам и потолку.

Ранее Собянин рассказывал, что в столице в прошлом году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Речь шла о доме, где жил Александр Пушкин, особняке Шехтеля и доме купцов Марковых. Кроме того, за прошедший год специалисты полностью завершили работы на пяти объектах религиозного назначения. В их число вошел храм Святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех Горах.

