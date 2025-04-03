Три доходных дома и городскую усадьбу признали памятниками архитектуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Статус памятников архитектуры регионального значения в Москве присвоили трем доходным домам и одной усадьбе. Ранее у построек был статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН), сообщает портал мэра и правительства столицы.

Первые два объекта находятся на улице Остоженке – доходные дома Якова Филатова и Германа Бройдо. Первое сооружение в стиле модерн представляет собой здание, состоящее из двух частей. Окончательный облик дом приобрел в начале 1915 года. Одной из примечательных деталей здания является колоколообразный купол на крыше над угловой башней, напоминающий перевернутую рюмку.

Другой дом по этой же улице появился в 1902 году. Его декор отлично сохранился до наших дней – в помещениях остались лепные уголки, розетки, плафоны и карнизы на потолках.

Третий объект культурного наследия расположен на улице Спиридоновке – это доходный дом Петра Скопника. Пятиэтажное строение появилось здесь в 1906 году. Оно выстроено в стиле позднего модерна, а до наших дней сохранились историческая крыша, парадные лестницы, окна и двери, композиция и декор фасадов, который сочетает в себе облицовочный кирпич и лепнину. Кроме того, дом украшают балконные ограждения, орнаменты и скульптуры атлантов.

Последний архитектурный комплекс, пополнивший столичный перечень ОКН, – городская усадьба Софьи Боткиной на улице Покровке. Комплекс представляет собой главный дом и два флигеля. Последний раз здание перестраивалось в 1867 году – флигели присоединили к главному дому с помощью проездных арок. До наших дней двухэтажный дом почти полностью сохранил свой исторический облик, включая лепной декор под деревянную резьбу.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице в прошлом году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Речь шла о доме, где жил Александр Пушкин, особняке Шехтеля и доме купцов Марковых. Кроме того, за прошедший год специалисты полностью завершили работы на пяти объектах религиозного назначения. В их число вошел храм Святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех Горах.

