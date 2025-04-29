Жилой дом 1917 года постройки будет капитально отремонтирован в Басманном районе

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В Москве согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома 1917 года постройки в Басманном районе столицы. Об этом пишет пресс-служба комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Пятиэтажное сооружение находится по адресу Фурманный переулок, дом 18. В жилом доме, в частности, проведут локальный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций.

"Также в здании отремонтируют фасад, подвал и чердак, заменят входные двери и окна в подъезде", – отметил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Во время ремонта фасадов дома неоштукатуренные поверхности будут промыты и обработаны специальными препаратами. Оштукатуренные стены и цоколь будут починены, выровнены и заново окрашены. Архитектурные элементы очистят от прежней краски, восстановят в местах повреждений и вновь покрасят.

Некоторые работы в рамках капремонта пройдут на открытых балконах. Здесь не только заменят стяжку полов и покрытие из керамогранитной плитки, но и починят ограждения, а также обработают плиты противогрибковыми составами.

Во всех 6 подъездах отремонтируют входные группы, включая покрытие крыльца, козырьки и оконные блоки в местах общего пользования. Также на входных группах установят новые двери.

"Для фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Москвы важной задачей является сохранение исторического облика домов. Каждый из них является частичкой целого, составляющей единого архитектурного портрета города. И только благодаря комплексному и системному подходу возможно создавать красивую и уютную Москву", – сказал заместитель гендиректора ФКР Москвы Евгений Чуищев.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы капремонта на 2025 год. В столице приведут в порядок 2 428 домов.

В период с 2015 по 2024 год специалисты провели аналогичные работы в более чем 14,5 тысячи домах, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей. При этом программа капремонта рассчитана на 30 лет.

