Сергей Собянин утвердил планы замены лифтов в жилых домах

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Сергей Собянин утвердил планы по реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, согласно которым в текущем году в домах столицы будут обновлены 4 265 подъемников, передает портал мэра и правительства города.

Решение было принято во время слушания доклада заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. В рамках своего выступления он рассказал, что в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 117 тысяч лифтов. Число составляет почти четверть от общего количества объектов во всей России.

Всего подъемниками оснащены около 22 тысяч жилых зданий, причем более 65% из них имеют более 10 этажей. В своем докладе Бирюков напомнил, что, по данным на 2010 год, более 17% лифтов в многоквартирных домах мегаполиса были старше срока эксплуатации. Без принятия необходимых мер в последующие несколько лет их количество могло достичь 5% от общего числа лифтов.

В связи с этим в 2011 году столичные власти запустили масштабный проект по обновлению лифтового оборудования в жилых домах, а уже с 2015-го эта инициатива реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта.

Благодаря ей с 2011 года специалисты установили примерно 49,2 тысячи новых подъемников, что составляет 42% от общего числа лифтов в жилом фонде города. Этими лифтами ежедневно пользуются почти четыре миллиона жителей столицы.

Вице-мэр также подчеркнул, что с 2018 года в жилых домах столицы больше не эксплуатируются лифты, срок службы которых превышает 25 лет. Их замена происходит планово – в год, когда истекает установленный срок службы.

По словам Бирюкова, в период с 2025 по 2034 год в рамках региональной программы запланировано заменить 50,9 тысячи лифтов. Таким образом, всего за период с 2011 по 2034 год число обновленных подъемников в столице составит 100,1 тысячи, причем новые лифты соответствуют самым актуальным требованиям к безопасности, удобству использования и внешнему виду, среди которых:



увеличенный проем двери – до 700–800 миллиметров, обеспечивающий комфортный доступ в кабину для людей с инвалидными или детскими колясками;

износостойкие материалы в отделке кабин: панели из металлопласта и рифленый алюминиевый пол;

панель управления из шлифованной нержавеющей стали с электронным табло, кнопками с подсветкой из нержавеющей стали и полноцветными световыми табло;

светодиодные лампы и системы индикации, которые экономят электроэнергию;

инфракрасные датчики, не позволяющие закрыть двери, если в проеме находится человек или груз;

частотный преобразователь в главном приводе лифта, который снижает нагрузку на энергосистему дома, увеличивает ресурс двигателя и элементов кинематики;

частотный преобразователь в приводе дверей, увеличивающий ресурс механизма и снижающий уровень шума;

поручни и кнопки со шрифтом Брайля в кабине для удобства пассажиров с ограниченными возможностями.

Более того, лифтовое оборудование, устанавливаемое в рамках региональной программы капремонта, произведено в России. Например, с 2015 года основной объем замененных объектов поставляют предприятия Московского региона: Карачаровский механический и Щербинский лифтостроительные заводы. Их производственные мощности позволяют полностью обеспечить реализацию всей программы.

При этом с целью оптимизации деятельности и поддержки отечественного производства в 2024 году по инициативе правительства Москвы были внесены корректировки в федеральное законодательство, предоставляющие региональному оператору, конкретно Московскому фонду капитального ремонта, возможность осуществлять централизованные закупки оборудования и материалов для проведения ремонтных работ. Также они позволяют заключать долгосрочные контракты на поставку с поставщиками, которые берут на себя обязательства по локализации производства на территории субъекта.

Такие контакты обеспечивают надежную поставку высококачественного оборудования, что создает условия для запуска новых производственных линий и рабочих мест. Кроме того, они способствуют развитию импортозамещения и локализации производства.

В 2024 году Фонд капитального ремонта подписал спецконтракты с Карачаровским механическим и Щербинским лифтостроительными заводами. В их рамках в течение 10 лет будет поставлено более 45 тысяч современных лифтов. Однако все поставляемые подъемники должны соответствовать единому стандарту и обладать высокими техническими характеристиками, а также современным дизайном.

В частности, новые лифты отличаются низким уровнем шума и вибрации, а также плавным разгоном и торможением. Кабины останавливаются точно на уровне пола, они оснащены TFT-дисплеем, зеркалом и поручнем на задней или боковой стене. Стены при этом окрашены специальной антивандальной краской.

Ранее Минстрой РФ предложил повысить взносы на капитальный ремонт для многоэтажек, в которых есть лифт. Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс, согласно которым будет установлен минимальный размер взноса для таких домов.

Кроме того, предложено установить минимальный срок для капитального ремонта с момента сдачи дома в эксплуатацию, не меньше гарантийного срока, чтобы избежать случаев, когда недоработки строителей устраняются за счет жильцов.