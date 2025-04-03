03 апреля, 16:00Город
"Мой район. Новости": в Северном Медведкове заменили лифты в жилом доме
В 17-этажном доме в районе Северное Медведково завершили установку новых пассажирских лифтов. В здании четыре подъезда, в каждом – по два подъемника. Старые механизмы давно отработали срок службы. Жители уже оценили плавность движения и бесшумную работу нового оборудования.
Новые лифты соответствуют современным требованиям безопасности, оборудованы системой инфракрасного контроля и кнопками с шрифтом Брайля. В ближайшее время завершатся пуско-наладочные работы, а затем начнется замена грузовых кабин.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".