"Мой район. Новости": в Северном Медведкове заменили лифты в жилом доме

В 17-этажном доме в районе Северное Медведково завершили установку новых пассажирских лифтов. В здании четыре подъезда, в каждом – по два подъемника. Старые механизмы давно отработали срок службы. Жители уже оценили плавность движения и бесшумную работу нового оборудования.

Новые лифты соответствуют современным требованиям безопасности, оборудованы системой инфракрасного контроля и кнопками с шрифтом Брайля. В ближайшее время завершатся пуско-наладочные работы, а затем начнется замена грузовых кабин.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".