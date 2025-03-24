Собянин: на северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений

В Северо-Западном округе Москвы будут построены 15 новых школ и детских садов. Строительство ведется в рамках программы реновации, в которой активно возводятся жилые дома. В своем телеграм-канале Сергей Собянин сообщил, что на данный момент введены в эксплуатацию 19 новостроек, 18 из которых уже переданы под заселение.

По словам мэра, особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. На Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево возводятся пять объектов, включая новый корпус Курчатовской школы, который будет оснащен современными лабораториями и амфитеатром.

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