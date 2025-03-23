Морозы до минус 11 градусов ожидаются в ночное время в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозы до минус 11 градусов ожидаются в ночное время в Московской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет очень интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности", – сказал он в беседе с ТАСС.

Такая ситуация связана с тем, что Москва оказалась под воздействием антициклона. При этом в Москве в ночь на 24 марта ожидается до минус 3–5 градусов.

До этого в столице зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 23 марта – 764,5 миллиметра ртутного столба. Предыдущее значение в 764,1 миллиметра фиксировали в 1947 году.

