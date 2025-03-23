Синоптик Вильфанд: новый рекорд давления в Москве для 23 марта составил 764,5 миллиметра

23 марта, 16:15Общество
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 23 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Рекорд установлен на уровне в 764,5 миллиметра ртутного столба, тогда как предыдущее значение в 764,1 миллиметра фиксировали в 1947 году, уточнил Вильфанд.
Ранее синоптик уже рассказывал, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых. Это связано с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов.
Кроме того, температура океана остается очень высокой, что также влияет на состояние атмосферы, пояснял Вильфанд.