Синоптик Вильфанд: новый рекорд давления в Москве для 23 марта составил 764,5 миллиметра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 23 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Рекорд установлен на уровне в 764,5 миллиметра ртутного столба, тогда как предыдущее значение в 764,1 миллиметра фиксировали в 1947 году, уточнил Вильфанд.

Ранее синоптик уже рассказывал, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых. Это связано с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов.

Кроме того, температура океана остается очень высокой, что также влияет на состояние атмосферы, пояснял Вильфанд.

