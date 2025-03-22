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22 марта, 15:13

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Синоптик Леус: около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе

Около 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в последнюю пятидневку марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в последнюю пятидневку марта. Таким прогнозом в своем телеграм-канале поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, в понедельник, 24 марта, с уходом антициклона на юго-восток в небе над регионом сохранится переменная облачность. Осадков при этом не ожидается, а температура воздуха вырастет. Ночью в Москве ожидается минус 1–3 градуса, а днем воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, что соответствует показателям апреля.

"Управление погодой перейдет к циклонам, первый из которых, смещаясь с юго-запада, во вторник закроет небо над столицей плотными облаками и принесет долгожданные дожди. Будет активно падать атмосферное давление, и, по нашим расчетам, в регионе может выпасть около 20% от месячной нормы марта", – отметил Леус.

Он также подчеркнул, что несмотря на отсутствие ночных заморозков до конца следующей недели, в городе может стать прохладнее. По прогнозам, термометры не будут показывать выше 6–8 градусов тепла.

Также в среду, 26 марта, в столице ожидаются незначительные дожди. Кроме того, в этот день Москва окажется в теплом секторе циклона, что вновь поднимет температуру до 9–11 градусов. В четверг и пятницу температура также останется выше нормы на 5–7 градусов. Также в городе прогнозируются небольшие дожди.

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.

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