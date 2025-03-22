Синоптик Вильфанд: годовая температура в России повысилась за последние 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Годовая температура в России в среднем увеличилась на 0,45 градуса за последние 10 лет. Об этом в интервью ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Если сравнить два тридцатилетия – с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 годы, то оказывается, что средняя месячная температура в январе повысилась более чем на 3 градуса: была – минус 9,3, а стала – минус 6,2. Это касается и летних температур", – отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в стране изменилось и количество влаги. Территории юга европейской части РФ стали более засушливыми, чем раньше, что негативно отражается на сельскохозяйственных культурах.

Кроме того, увеличивается число опасных явлений, которые фиксируются на территории страны. За последние 25 лет их количество выросло вдвое, добавил собеседник агентства.

Между тем искусственные почвы способны замедлить глобальное потепление. Они могут активно "впитывать" парниковые газы в холодном климате, рассказали ранее ученые РУДН.

Почвенные смеси обладают так называемой функцией дыхания. Микробы в них способны поглощать и выделять углекислый газ, указали в Российском научном фонде. При этом интенсивность поглощения и выделения напрямую зависит от состава почв.