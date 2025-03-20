Ученые из РФ: арктические искусственные почвы замедляют глобальное потепление

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Искусственные почвы способны замедлить глобальное потепление. Они могут активно "впитывать" парниковые газы в холодном климате. Об этом заявили ученые РУДН в составе исследовательского коллектива, результаты работы опубликованы в Catena.

Почвенные смеси обладают так называемой функцией дыхания. Микробы в них способны поглощать и выделять углекислый газ, пояснили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). При этом интенсивность поглощения и выделения напрямую зависит от состава почв.

Смеси "чистых" почвенных компонентов (техносоли) часто содержат отходы промышленных производств. Смеси на основе торфа, песка, суглинка широко используют для озеленения городов в арктической зоне.

Исследователи протестировали способность техносолей разного состава поглощать оксиды углерода и азота из воздуха в Апатитах. В результате специалисты установили, что годовое поглощение углерода растениями на изученных техносолях должно оказаться в два раза выше, чем выделение углекислого газа из почв Арктического региона. Однако в умеренном климате объем выделяемого углекислого газа вырастет на треть по сравнению с "местными" почвами.

По мнению ученых, эти наработки могут использоваться для разработки рекомендаций по использованию почвенных смесей в городском озеленении.

"Это позволит учесть экологический эффект таких почв, что особенно важно для создания комфортной и устойчивой городской среды в условиях Арктической зоны России", – отметила руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории арктических урбоэкосистем научного центра "Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений" РУДН имени Патриса Лумумбы Мария Корнейкова.

Между тем рекордное потепление на Земле может привести к деградации многолетней мерзлоты и, как следствие, обрушению инфраструктуры. Об этом ранее рассказал ведущий научный сотрудник отдела динамической метеорологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Точные отметки температуры, при которых климат выйдет из-под контроля, сложно спрогнозировать, поэтому специалисты не могут их обозначить. Климатолог заявил, что в будущем человечество может ожидать мировое потепление на 3 градуса.