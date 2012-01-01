Синоптик Шувалов: лето 2025 года в России будет теплее обычного

Нынешней зимой в России зафиксировали множество погодных рекордов: в разных регионах необычайно высокие температуры сменялись предельно низкими. Чего ждать весной и летом 2025-го, разбиралась Москва 24.

Температурные качели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномальная погода установилась в ряде российских регионов в январе 2025 года. В частности, почти мартовская оттепель наступила в столице 13 января, а уже к 19-му в Москве и Подмосковье практически полностью растаял снег.

С 27 по 31 января столбики термометров поднимались в городе на 11–12 градусов выше климатической нормы, а максимальная температура в те дни составила 7,7 градуса. В результате месяц в Москве стал самым теплым за последние 245 лет инструментальных наблюдений, сообщили в МГУ имени Ломоносова.

При этом аномальным январь выдался и для Сибири. По официальным данным, в Новосибирской области среднемесячная температура превысила норму на 7–8 градусов, а в Омской – на 4–6.

Однако в последний месяц зимы в Россию пришли аномальные холода. Например, 15–16 февраля температура воздуха в Москве впервые с начала года оказалась ниже нормы на 1–1,5 градуса. А в ночь на 24-е столбик термометра опустился до рекордных минус 19,8, указал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.





Михаил Леус ведущий специалист центра "Фобос" Анализируя ход синоптических процессов до конца месяца, можно с большой долей уверенности говорить о том, что февраль в столице станет самым холодным месяцем нынешней зимы, а также войдет как минимум в тройку самых сухих февралей XXI века.

На редкость морозные условия наблюдались даже на юге страны. В ночь на 23 февраля воздух охладился до минус 3 в Сочи, минус 9 – в Анапе и минус 12 – в Симферополе, написал в своем телеграм-канале Михаил Леус. Также максимально низкие значения установились и на юго-востоке Краснодарского края, достигнув минус 25,4 градуса, добавил специалист.

Жара и засуха?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Согласно предварительным прогнозам, 2025 год войдет в пятерку или даже в тройку самых жарких на Земле, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции", – уточнил специалист.

На данный момент можно лишь предположить, что лето в стране, скорее всего, будет теплым или даже более жарким, чем обычно. Такой прогноз в беседе с Москвой 24 сделал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" После теплой зимы в 70% случаев следует рассчитывать либо на нормальное, либо на жаркое лето. Вероятность, что оно будет холодным, равна 30%. Тем более опыт десятилетия показывает, что средние температуры в европейской части России становятся больше.

По словам Шувалова, в первую очередь влияние на климат окажет ситуация в районе Атлантического океана.

"Например, если там заблокируются воздушные массы и какой-либо вихрь зависнет над определенной территорией на продолжительное время, возникнет жаркий период. Но и эти вещи нельзя предвидеть наверняка", – пояснил эксперт.

Неменьшую роль сыграет и явление Ла-Нинья, рассказал Москве 24 климатолог и метеоролог Николай Терешонок. Он также отметил, что весной, несмотря на ожидающиеся нормальные температуры, настанет засуха.





Николай Терешонок климатолог и метеоролог По долгосрочному прогнозу, в Центральном регионе и в Московской области ожидается дефицит почвенной влаги и малое количество осадков.

Даст о себе знать и глобальное потепление: по словам специалиста, в ближайшее время не исключено формирование ураганов, высоких пожароопасных условий и других катаклизмов.

