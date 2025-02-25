Климатолог Терешонок: явление Ла-Нинья приведет к ураганам и пожарам в России

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Явление Ла-Нинья приведет к ураганам и пожарам в России. Об этом Москве 24 рассказал климатолог и метеоролог Николай Терешонок.

"До января 2025 года в России были практически постоянные положительные аномалии, что было связано с Эль-Ниньо. Но сейчас произошел переход на отрицательную аномалию Ла-Нинья", – поделился эксперт.

Терешонок отметил, что весна текущего года окажется засушливой. По его словам, дефицит почвенной влаги и малое количество осадков ожидается в начале вегетации в Центральной России, включая Московскую область.

"И, конечно, глобальное потепление даст о себе знать, что будет выражаться в ураганах, высоких пожароопасных условиях и других негативных явлениях", – заключил климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что явление Ла-Нинья связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияет на погодные условия почти на всей планете.

Согласно предварительным данным, явление Ла-Нинья будет не очень продолжительным и интенсивным и перейдет в нейтральную фазу в апреле. Кроме того, в этом году синоптики не прогнозируют возвращение Эль-Ниньо, но такой сценарий не исключен.

