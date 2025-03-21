Синоптик Тишковец: весенние дожди начнутся в Москве с 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Со вторника, 25 марта, в Москве начнутся весенние дожди, предупредил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Вместе с тем, по его данным, в начале следующей недели дневная температура в столице вырастет до 8–11 градусов. При этом на сегодняшний день, 21 марта, Московский регион остается в теплом секторе циклона, подчеркнул синоптик.

По прогнозам, в ночь на субботу, 22 марта, через территорию Москвы пройдет слабовыраженный холодный атмосферный фронт, который приведет к установлению облачности. Специалист не исключил, что местами могут пройти незначительные осадки в смешанной фазе.

При этом минимальная температура воздуха будет близка к 0 градусов, а по области она может опуститься до минус 3 на севере и плюс 2 градусов на юге города.

Тем не менее с наступлением светлого времени суток влиять на погоду начнет южное крыло скандинавского антициклона. В связи с этим в столице вновь установится солнечная погода, осадки не прогнозируются.

Однако в условиях адвекции более холодного воздуха дневная температура понизится по сравнению с показателями пятницы. В городе ожидается 3–6 градусов тепла и немного порывистый северо-восточный ветер.

Уже в воскресенье, 23 марта, в условиях малооблачной погоды ночная температура опустится до минус 2–5 градусов, а днем вновь потеплеет до 4–7 градусов выше нуля.

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.