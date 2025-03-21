Синоптик Цыганков: москвичи могут менять зимнюю резину на летнюю после 25 марта

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Погода позволит столичным водителям сменить зимнюю резину на летнюю после 25 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Специалист подчеркнул, что с 26 марта днем и ночью в столичном регионе ожидается плюсовая температура.

По его словам, в настоящее время малооблачная и теплая погода установилась в Москве из-за высокого атмосферного давления.

Ночные морозы сохранятся в Московском регионе до 24 марта. Ночью 21 марта минимум на базовой станции ВДНХ составил 0,8 градуса, в Бутове – минус 2,8 градуса, на Балчуге – 4,2 градуса. В ТиНАО воздух охладился до минус трех градусов.

В подмосковных Черустях столбики термометров показали минус 3,7 градуса, а в Мелихове – минус 4,3 градуса.