Синоптик Цыганков: москвичи могут менять зимнюю резину на летнюю после 25 марта

21 марта, 12:29Транспорт
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Погода позволит столичным водителям сменить зимнюю резину на летнюю после 25 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Специалист подчеркнул, что с 26 марта днем и ночью в столичном регионе ожидается плюсовая температура.
По его словам, в настоящее время малооблачная и теплая погода установилась в Москве из-за высокого атмосферного давления.
Ночные морозы сохранятся в Московском регионе до 24 марта. Ночью 21 марта минимум на базовой станции ВДНХ составил 0,8 градуса, в Бутове – минус 2,8 градуса, на Балчуге – 4,2 градуса. В ТиНАО воздух охладился до минус трех градусов.
В подмосковных Черустях столбики термометров показали минус 3,7 градуса, а в Мелихове – минус 4,3 градуса.
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