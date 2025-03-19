Минэнерго может запретить производство и продажу замерзающих антифризов для авто

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Министерство энергетики РФ предложило запретить использовать в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей слов тосол и антифриз, если они не являются низкозамерзающими. Об этом сообщает газета "Известия".

В ведомстве также предлагают обязать производителей размещать информацию о температуре замерзания на лицевой стороне упаковки. Подчеркивается, что она должна быть хорошо различима.

"Это сделано для того, чтобы потребитель не был обманут или введен в заблуждение относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей", – говорится в пояснении.

Заведующий кафедрой "Техника низких температур им. П.Л. Капицы" Московского политеха Дмитрий Некрасов в беседе с изданием отметил, что до настоящего времени не было запрета антифризов, замерзающих при температуре выше -35 градусов. По его словам, это создавало серьезные проблемы.

"Когда автомобиль с антифризом, рассчитанным на температуру до -35 градусов, попадал в северные регионы с температурой до -45 градусов, жидкость замерзала", – уточнил Некрасов.

В связи с этим у потребителей возникали проблемы с дальнейшей эксплуатацией автомобиля. Особенно часто такие случаи фиксировались при перемещении машин из южных регионов в северные. Новые требования Минэнерго должны существенно упростить жизнь потребителям.

Ранее автоэксперт объяснил, как ухаживать за автомобилем в жару. В такую погоду перед поездкой необходимо проверить в автомобиле уровень антифриза и чистоту радиатора.