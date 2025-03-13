В России могут ввести обязательный техосмотр перед продажей подержанных машин

Министерство промышленности и торговли России готовит законопроект, который обяжет автовладельцев проходить техосмотр у официального дилера перед продажей подержанного автомобиля. В ведомстве считают, что такая мера поможет снизить количество неисправных машин на рынке и повысит безопасность на дорогах.

В прошлом году в России было продано около шести миллионов подержанных автомобилей, но только четверть из них прошла предпродажную подготовку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.