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13 марта, 07:15

Транспорт

В России могут ввести обязательный техосмотр перед продажей подержанных машин

В России могут ввести обязательный техосмотр перед продажей подержанных машин

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Министерство промышленности и торговли России готовит законопроект, который обяжет автовладельцев проходить техосмотр у официального дилера перед продажей подержанного автомобиля. В ведомстве считают, что такая мера поможет снизить количество неисправных машин на рынке и повысит безопасность на дорогах.

В прошлом году в России было продано около шести миллионов подержанных автомобилей, но только четверть из них прошла предпродажную подготовку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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