12 марта, 11:20Транспорт
Обновленный сервисный центр по работе наземного транспорта открылся в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
В Москве начал работу обновленный сервисный центр по вопросам работы наземного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, центр открылся на Лубянском проезде и будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.
"В обновленном современном офисе специалисты каждый день будут консультировать пассажиров по вопросам работы наземного транспорта, использования карты "Тройка" и льготных транспортных карт", – рассказал Ликсутов.
Москвичи смогут обратиться по вопросам:
- восстановления билета на "Тройке";
- приема заявлений на возврат денежных средств и записи временных льготных билетов на "Тройку";
- выдаче временных билетов, пока оформляется карта москвича;
- регистрации в социальном такси и работы сервиса "По пути".
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 643, который курсирует между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта. Вместо него пассажиры смогут пользоваться третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) и Московским центральным кольцом (МЦК).
Кроме того, в Москве и Подмосковье будут скорректированы еще шесть маршрутов автобусов и электробусов. Их изменят таким образом, чтобы транспорт подъезжал ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и социальным объектам.
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