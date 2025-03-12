Обновленный сервисный центр по работе наземного транспорта открылся в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В Москве начал работу обновленный сервисный центр по вопросам работы наземного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, центр открылся на Лубянском проезде и будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

"В обновленном современном офисе специалисты каждый день будут консультировать пассажиров по вопросам работы наземного транспорта, использования карты "Тройка" и льготных транспортных карт", – рассказал Ликсутов.

Москвичи смогут обратиться по вопросам:

восстановления билета на "Тройке";

приема заявлений на возврат денежных средств и записи временных льготных билетов на "Тройку";

выдаче временных билетов, пока оформляется карта москвича;

регистрации в социальном такси и работы сервиса "По пути".

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 643, который курсирует между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта. Вместо него пассажиры смогут пользоваться третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) и Московским центральным кольцом (МЦК).

Кроме того, в Москве и Подмосковье будут скорректированы еще шесть маршрутов автобусов и электробусов. Их изменят таким образом, чтобы транспорт подъезжал ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и социальным объектам.