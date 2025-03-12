Маршруты наземного транспорта изменятся в 18 столичных районах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В 18 районах Москвы с 15 марта изменятся 20 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует портал мэра и правительства столицы.

В частности, в Можайском районе станет удобнее пересадка между автобусами и станцией Сетунь МЦД-1, а в других районах транспорт начнет ближе подъезжать к жилой застройке и соцобъектам.

В Можайском районе ранее ввели 150 метров выделенной полосы, а с 15 февраля начала работать новая на улице Толбухина. Маршруты в районе станции Сетунь МЦД-1 скорректируют, после чего автобусы будут подъезжать ближе к вестибюлю станции, а время в пути сократится. Вместо маршрута № 300 появится Е24, а вместо маршрута № 825 – № 225.

Также маршруты № 45 и 840 объединят в новый маршрут № 240. Автобусы будут следовать до Киевского вокзала по улицам Барвихинской и Кубинке. Вместо маршрута № 178 заработает маршрут № 283. Автобусы С289 и 295 поедут по новой выделенной полосе вместо улиц Запорожской и Маршала Неделина. Вместо маршрутов № 104, 198 и 554 появятся № 248, 295 и 259 соответственно.

В городе также появятся новые остановки для городского транспорта, следующего до станции Сетунь МЦД-1: на Барвихинской улице и на улице Толбухина.

Для поездки до станции метро "Кунцевская" вместо маршрута № 45 можно воспользоваться: с Барвихинской улицы – станцией Сетунь МЦД-1 или автобусом № 283, с Можайского шоссе – автобусом № 200 (бывший № 190).

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В районе Внуково автобусы маршрута № 333 пойдут по Проектируемому проезду № 7083 до станции Мичуринец МЦД под новым № 255. Между станцией метро "Рассказовка" и улицей Федосьино курсирует автобус № 296.

Автобусы № 881 поедут до станции метро "Рассказовка" вместо станции Солнечная МЦД. На Боровском шоссе можно воспользоваться маршрутами № 750 и 950.

В районе Теплый Стан маршрут № 188 объединят с маршрутом № 444. После станции метро "Генерала Тюленева" автобусы пойдут до парка "Тропарево". Для жителей улицы Академика Виноградова появится маршрут до ближайшей станции метро, а освободившиеся автобусы с маршрута № 444 выйдут на маршрут № 227.

Также на улице Теплый Стан вместо маршрута № 444 можно будет воспользоваться С14, № 227, 281 и 553.

В Коммунарке автобусы № 935, 967, 983 и 992 проследуют по улице Сосенский Стан, а маршруты № 895к и 882 заменят на № 935 и 992. Ожидается, что перенаправление маршрутов улучшит транспортную доступность Троицкой поликлиники.

Помимо прочего, в районе Печатники заработает новый маршрут С783. Прекратит работу временный № 824п.

В Москве ранее начал работу обновленный сервисный центр по вопросам работы наземного транспорта. Он открылся на Лубянском проезде и будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Жители столицы смогут обратиться по вопросам восстановления билета на "Тройке", приема заявлений на возврат денежных средств и записи временных льготных билетов на "Тройку", выдачи временных билетов, а также регистрации в социальном такси и работы сервиса "По пути".