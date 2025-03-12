Интервалы движения поездов увеличены на фиолетовой линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены, сообщает пресс-служба Дептранса.

Движение приостановлено от "Таганской" до "Баррикадной" из-за человека на путях, указывается в сообщении департамента. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Ранее, 28 февраля, не было движения поездов МЦД-2 в сторону Нахабина через участок от Царицына до Перервы. Составы следовали без остановок от Царицына до Люблина, но позже движение удалось восстановить и ввести в график.

